Carburanti: Conte, cittadini allo stremo per salasso, responsabilità della premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la pandemia, quando ero a Palazzo Chigi, hai proposto di accreditare con un 'clic'v 1000 euro sui conti correnti di tutti gli italiani. Una proposta demagogica, di pura propaganda. Oggi - aggiunge l'ex premier - hai però l’opportunità di farla nuovamente tua e usare quei fantomatici “clic” per restituire il bottino sottratto indebitamente ai cittadini. E sia chiaro: non provare a trincerarti dietro la necessità di utilizzare questo extragettito per il taglio del cuneo fiscale. Quest’ultima è una misura già prevista, che va resa strutturale, che non può essere finanziata con questa appropriazione indebita fatta sulla pelle dei cittadini. Il tempo stringe, presidente: hai intenzione di fare spallucce e nascondere la testa sotto la torrida sabbia d’agosto oppure intendi fare qualcosa?", conclude il leader del M5s. (Rin)