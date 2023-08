Vaticano: Papa, chi ama non resta rigido sulle proprie posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ama non resta rigido sulle proprie posizioni, ma si lascia smuovere e commuovere; sa cambiare i suoi programmi". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro. "Noi cristiani, se vogliamo imitare Cristo, siamo invitati alla disponibilità del cambiamento – ha sottolineato il Pontefice - quanto bene fa nei nostri rapporti, ma anche nella vita di fede, essere docili, prestare davvero ascolto, intenerirci in nome della compassione e del bene altrui, come Gesù con la Cananea." (Civ)