- Cordoglio del ministro della Giustizia Carlo Nordio per la morte di tre agenti della polizia penitenziaria, deceduti in un incidente stradale in Sicilia. "Profondamente addolorato per questa tragedia: ai familiari e ai colleghi delle vittime i miei sentimenti di vicinanza e affettuosa solidarietà", si legge in un post del ministero della Giustizia pubblicato su X (ex Twitter). (Rin)