- Il Belgio in pochi giorni ha evacuato 130 dei suoi cittadini e rappresentanti di altri Paesi dell'Ue dal Niger grazie a un aereo da trasporto militare. Lo ha riferito la ministra della Difesa Ludivine Dedonder su X (ex Twitter). "Il nostro A400M è tornato in Belgio dopo che 130 fra belgi e altri cittadini aventi diritto sono stati trasportati in aereo nei giorni scorsi", ha scritto la ministra. (Beb)