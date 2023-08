© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro ha espresso preoccupazione per la situazione in Niger: "Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Niger e mi unisco all'appello dei vescovi per la pace e la stabilità – ha detto il Santo Padre - prego per gli sforzi della comunità internazionale per una soluzione pacifica per il bene di tutti". (Civ)