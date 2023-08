Giappone: scarico acque Fukushima, Kishida visita la centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha visitato oggi la centrale nucleare di Fukushima, in vista dell’inizio dello scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata nel sito del disastro del 2011. Il premier, parlando con la stampa, ha annunciato che ha in programma un incontro con la Federazione nazionale delle associazioni cooperative di pesca, che dovrebbe avvenire domani. Dopodomani, invece, è prevista una riunione con alcuni ministri, ma il capo del governo non ha confermato se in quella sede sarà decisa la data di avvio delle operazioni, come anticipato da indiscrezioni mediatiche, secondo cui lo scarico potrebbe iniziare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Kishida si è limitato a ribadire che si tratta di una sfida che non può essere rinviata, per poter poi procedere con lo smantellamento dei reattori danneggiati. Inoltre, ha ribadito che la sicurezza sarà la priorità. L’esecutivo di Tokyo è da tempo impegnato in interlocuzioni per rassicurare i Paesi vicini, ma anche la popolazione locale, in particolare la comunità dei pescatori. (segue) (Git)