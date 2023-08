Giappone: scarico acque Fukushima, Kishida visita la centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la regolamentazione del nucleare del Giappone ha concesso il 7 luglio la propria autorizzazione definitiva al piano per lo scarico dell'acqua di Fukushima. L'autorizzazione è stata rilasciata dopo il completamento delle ultime ispezioni effettuate dal regolatore giapponese nel sito della centrale e dell'infrastruttura per il trattamento dell'acqua contaminata Alps (Advanced Liquid Processing System). L'approvazione del regolatore era l'ultimo passaggio atteso dal governo del Giappone per stabilire la data di avvio del processo di scarico, che dovrebbe protrarsi per decenni. (segue) (Git)