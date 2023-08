© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Taglio del cuneo fiscale, specialmente per i redditi bassi, applicazione della Flat tax per il lavoro autonomo e incentivi per la crescita del Paese alle aziende. Questa è la ricetta di Forza Italia per la prossima legge di bilancio”. Lo ha detto ai microfoni del Tg2 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Rin)