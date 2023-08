Serbia-Ungheria: Vucic, con Orban concordi su come garantire nostra sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e l'Ungheria concordano sulle azioni politiche da attuare per garantire la loro sicurezza energetica. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo l'incontro avuto oggi con il premier unghereser Viktor Orban a Budapest. Parlando alla stampa, Vucic ha detto di aver avuto importanti incontri con funzionari di Budapest e di aver chiesto di accelerare i lavori per quanto concerne la parte ungherese della ferrovia ad alta velocità Belgrado-Budapest. "Finiremo la nostra parte in anticipo o in tempo, ho chiesto a Orban che la parte ungherese realizzata tramite appaltatori cinesi acceleri in modo che in soli due anni potremo andare da Belgrado a Budapest in due ore e 40 minuti", ha detto Vucic . (Seb)