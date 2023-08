Giappone: tasso di approvazione di Kishida sceso al 33,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e del suo governo è sceso al 33,6 per cento nell’ultimo sondaggio dell’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, dal 34,3 per cento della precedente indagine, di metà luglio. Il tasso di disapprovazione, invece, è salito dal 48,6 al 50 per cento, superando quota 50 per la prima volta da dicembre. A determinare lo scarso gradimento nei confronti del premier, rilevato ieri e oggi mediante interviste telefoniche, sono soprattutto tre temi. L’88,1 per cento degli interpellati è preoccupato per l’impatto economico dello scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata di Fukushima stoccata nel sito del disastro nucleare del 2011. Il 79,8 per cento non si fida della capacità del governo di affrontare i problemi del sistema di identificazione “My Number”, piattaforma colpita da perdita di dati ed errori di registrazione. Infine, c’è preoccupazione per l’inflazione. Il 75,3 per cento degli intervistati vorrebbe una proroga dei sussidi per i carburanti oltre la scadenza prevista per la fine di settembre.(Git)