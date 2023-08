Balcani: Grecia ospita domani leader regionali per tornare protagonista, atteso anche Zelensky (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti di “Kathimerini”, la decisione di non invitare il premier albanese alla cena di domani conferma che la "spaccatura" nei rapporti tra Atene e Tirana si sta approfondendo. La mossa di Mitsotakis, stando alle fonti, sarebbe un modo diplomatico per mostrare non solo a Rama, ma anche al resto dei leader dei Balcani occidentali, che la Grecia non negozia su questioni di principio, come il rispetto dei diritti umani. Il riferimento, in questo caso, riguarda la vicenda di Fredi Beleri, l’esponente politico della minoranza greca eletto sindaco alle ultime amministrative nel comune di Himara, in stato di detenzione dallo scorso maggio per frode elettorale. La Grecia da mesi chiede la liberazione di Beleri ma sinora non ci sono stati sviluppi in tal senso e ciò avrebbe convinto Mitsotakis a estromettere Rama dall'appuntamento regionale che si svolgerà domani ad Atene. (Gra)