Ambiente: Ordine agronomi Roma, granchio blu nel Mediterraneo, dannoso per ecosisistema marino (3)

- "Uno squilibrio dell'ecosistema marino - conclude Pezzoli - potrà avere ripercussioni pesanti anche su un'attività importante per la nostra economia come quella della pesca. Forse già nel 2050 si potrebbe arrivare a una riduzione degli stock ittici che si aggira intorno al 40 per cento nelle aree tropicali e a una variazione nella loro distribuzione. È evidente, e lo vediamo nel Mediterraneo, come poi questi fenomeni diventano anche fenomeni geopolitici. È necessario, quindi, che tutte le parti interessate, compresi i governi, i pescatori, i gestori delle risorse e i cittadini, collaborino per una governance della pesca che coinvolga tutti, che parta dal basso, che monitori i parametri ambientali, e preveda la realizzazione di un piano di gestione del rischio capace di affrontare e combattere in modo proattivo i molteplici fattori di stress antropico. Noi professionisti siamo a disposizione dei governi e delle istituzioni per mettere in rete le nostre conoscenze, le nostre esperienze". (Com)