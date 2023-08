Roma: assessore Urbanistica, spopolamento centri storici è tema nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progressivo spopolamento dei centri storici e la trasformazione delle abitazioni in case vacanze è un tema nazionale". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Il tema dello svuotamento abitativo nei centri storici italiani in favore delle strutture turistiche è ovviamente un problema ma non ha nulla a che fare con le modifiche proposte alle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale - spiega -. Basterebbe fare un giro per Roma per capire che non le nuove norme (tra l'altro non ancora approvate e operative), ma lo stato attuale dei fatti, permette a chiunque possegga una casa di affittarla per brevi periodi e trasformarla in casa vacanza o avviare un b&b senza alcun cambio di destinazione d'uso - spiega -. Il progressivo spopolamento dei centri storici e la trasformazione delle abitazioni in case vacanze, non perché espropriate ma per pura convenienza economica dei proprietari, è un tema nazionale poiché è la normativa nazionale e regionale che consente esplicitamente di farlo. In particolare - aggiunge - la legge del Lazio sul commercio spiega che: 'Le case e gli appartamenti per vacanze, così come l'utilizzo degli appartamenti come b&b e gli alloggi per uso turistico non comportano cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici". (segue) (Com)