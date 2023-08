Roma: assessore Urbanistica, spopolamento centri storici è tema nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta di modifica delle Norme tecniche - sottolinea Veloccia - inserisce semplicemente queste attività nella categoria urbanistica definita dalla legge e non potrebbe fare diversamente. Peraltro il vecchio Piano regolatore, proprio per combattere lo spopolamento del centro storico, aveva contrastato l'apertura di nuovi alberghi ignorando il tema degli affitti brevi che all'epoca era trascurabile, con il risultato di colpire chi voleva aprire un albergo e spianare la strada alla trasformazione di interi edifici in case vacanze. La necessità di ridurre e limitare queste attività è un tema vero - aggiunge - perché il loro proliferare indiscriminato rischia di svuotare i centri storici, cambiarne i connotati dal punto di vista commerciale e far impazzire il mercato immobiliare. Firenze ha fatto un tentativo inserendo tali attività, sempre nella categoria urbanistica 'residenziale' ma definendo una sottocategoria 'affitti brevi' con l'ipotesi di limitare nuove attivazioni. Questa proposta - spiega - a mio avviso ha il pregio di porre con forza il tema politico, che è comune a tante amministrazioni, ma sconta una applicabilità dubbia, come hanno mostrato varie sentenze dei Tar, in assenza di una norma nazionale e nel Lazio richiederebbe prima una modifica normativa regionale". (segue) (Com)