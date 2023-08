Roma: assessore Urbanistica, spopolamento centri storici è tema nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vero punto - afferma l'assessore capitolino all'Urbanistica - è che per poter applicare una regolamentazione sugli affitti brevi serve l'autorizzazione dello Stato così come è stato fatto per Venezia, l'unica città in Italia che per legge può fare una normativa sugli affitti turistici. Una norma intelligente, inserita come emendamento del deputato Pd Nicola Pellicani nel decreto aiuti del 2022 che dà la facoltà al Comune, e non l'obbligo secondo un sano principio di sussidiarietà, di intervenire per individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve secondo un principio di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, di rotazione e - conclude - con una attenzione ai piccoli proprietari, che invece contano della funzione di integrazione al reddito della locazione breve se svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare". (Com)