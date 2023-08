Turchia: "Daily Sabah", Istanbul potrebbe ospitare negoziati per apertura corridoi grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città turca di Istanbul potrebbe ospitare nuovi negoziati fra Russia e Ucraina per riprendere l'accordo sui corridoi del grano attraverso il Mar Nero. E' quanto riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah", secondo cui "la Turchia sta lavorando a delle proposte per rendere operativo il corridoio" ed evitare una crisi alimentare a livello globale. "Sono sul tavolo anche proposte per una distribuzione più equa del grano che passa attraverso il corridoio e che dia priorità ai Paesi poveri", si legge su "Daily Sabah". E' bene menzionare che il prossimo 25 agosto, il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si recherà in visita ufficiale a Kiev, in Ucraina, con l'obiettivo di esaminare le alternative per rilanciare l'accordo sul grano interrotto dalla Russia lo scorso 17 luglio. La decisione di Ankara è giunta mentre Kiev sta proponendo un percorso alternativo per il trasporto dei prodotti agricoli. Sarà il primo viaggio di Fidan a Kiev come ministro degli Esteri, dove discuterà di questioni bilaterali, del conflitto in corso in Ucraina e di un piano di pace per il Paese. L'annuncio di questa visita è giunto qualche giorno fa, mentre la Turchia e le Nazioni Unite stanno intensificano i loro sforzi per persuadere la Russia a rilanciare lo storico accordo sull’esportazione del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, che, tra agosto 2022 e luglio 2023, aveva garantito il transito sicuro di 33 milioni di tonnellate di grano. (segue) (Tua)