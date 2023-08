Guatemala: presidenziali, oggi il ballottaggio tra Sandra Torres e Bernardo Arevalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori del Guatemala sono convocati ai seggi oggi per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Secondo i sondaggi più recenti, Bernardo Arevalo, candidato del Movimento Semilla, è il favorito alla presidenza. Un’indagine di ProDatos, svolta tra il 10 e il 14 agosto, gli attribuisce il 64,9 per cento delle preferenze, contro il 35,1 per cento della sfidante, l’ex first lady Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), la più votata al primo turno del 25 giugno. Torres è risultata prima con il 20,98 per cento dei consensi, contro il 15,58 per cento di Arevalo. Torres è l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. Il voto ha garantito a Semilla 23 deputati, contro i 28 dell'Une e i 39 di Vamos, il partito del presidente uscente Alejandro Giammattei, il cui candidato, il conservatore Manuel Conde, è arrivato però terzo con il 10,37 per cento dei consensi. (segue) (Mec)