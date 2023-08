Roma: tenta furto in supermercato di Torre Spaccata, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sfondato la vetrata di un supermercato a Roma con un mattone per tentare di rapinarlo. E' successo ieri notte in via di Torre Spaccata quando alcuni cittadini hanno segnalato alle forze dell'ordine dei rumori sospetti provenire dall'ingresso di un supermercato della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina che hanno sorpreso un uomo che tentava di accedere all’interno dell'attività dopo aver infranto la vetrata della porta d’emergenza con un mattone. L’uomo, un italiano, è stato arrestato per tentato furto aggravato e condotto in caserma. (Rer)