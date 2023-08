Niger: Unicef, grave impatto della crisi in corso su milioni di bambini vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso nella Repubblica del Niger continua a rappresentare un pericolo sempre maggiore per milioni di bambini vulnerabili nel Paese. Lo ha dichiarato il rappresentante dell'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in Niger, Stefano Savi. L'attuale situazione – si legge nella dichiarazione – è molto preoccupante e aggiunge un pesante fardello a un panorama umanitario già disastroso, in cui la prevalenza della malnutrizione grave tra i bambini è estremamente elevata, una delle peggiori dell'Africa occidentale e centrale. Attualmente, più di due milioni di bambini sono stati colpiti dalla crisi e hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria. Anche prima dei recenti disordini civili e dell'instabilità politica in Niger, si stimava che 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni sarebbero stati malnutriti nel 2023, con almeno 430 mila bambini che avrebbero sofferto della forma più letale di malnutrizione. Si tratta di una cifra destinata ad aumentare se i prezzi dei generi alimentari continueranno a salire e se la recessione economica colpirà le famiglie, i nuclei familiari e i redditi. (segue) (Com)