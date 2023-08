Niger: Unicef, grave impatto della crisi in corso su milioni di bambini vulnerabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef continua a fornire aiuti umanitari ai bambini in tutto il Paese e a luglio ha inviato a 1.300 centri sanitari alimenti terapeutici pronti all'uso (Rutf), che serviranno a curare centomila bambini nei prossimi mesi, mentre la stagione di magra continua. Tuttavia, questo è tutt'altro che sufficiente. Con le recenti carenze di elettricità e il 95 per cento delle infrastrutture della catena del freddo nel sistema sanitario che dipendono dall'elettricità, è necessario fare di più per garantire che i vaccini infantili e le altre forniture non siano a rischio. Siamo allarmati – prosegue la dichiarazione – dal fatto che le nostre forniture salvavita rimangano bloccate in diversi punti di ingresso nel Paese e debbano urgentemente raggiungere il Niger, che non ha sbocchi sul mare. (segue) (Com)