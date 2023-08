Niger: Unicef, grave impatto della crisi in corso su milioni di bambini vulnerabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, l'Unicef ha due container bloccati al confine con il Benin con attrezzature essenziali per la catena del freddo; 19 container nel porto di Cotonou, con attrezzature per la vaccinazione e la catena del freddo; e 29 container destinati al Niger attualmente in mare, con scorte di alimenti terapeutici e siringhe. Questi aiuti salvavita per il trattamento della malnutrizione e per l'immunizzazione rischiano di perdere la loro efficacia per i bambini che aiutiamo, se il loro ingresso in Niger subisce ulteriori ritardi e se sono esposte alle intemperie. L'Unicef – conclude la dichiarazione – chiede con urgenza a tutte le parti coinvolte nella crisi di garantire che gli operatori umanitari e le forniture raggiungano in sicurezza i bambini e le famiglie più vulnerabili, dove è necessario. Chiediamo inoltre che i programmi umanitari essenziali siano salvaguardati dall'impatto delle sanzioni e dei tagli ai finanziamenti. (Com)