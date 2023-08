Ucraina: Zelensky nei Paesi Bassi, discuterà con Rutte dell'invio degli F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto nei Paesi Bassi accompagnato dalla moglie Olena. Come riferito dallo stesso Zelensky su Telegram, durante la giornata terrà dei "colloqui sostanziali con il primo ministro Mark Rutte". "Il tema principale sono gli F-16 da inviare all'Ucraina per proteggere il nostro popolo dal terrore russo. Stiamo diventando più forti", ha scritto Zelensky "L'agenda include anche un focus sul Summit globale per la pace, la Formula di pace di Kiev e la consegna alla giustizia dei criminali dello Stato terrorista", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino, facendo riferimento al mandato di arresto emanato dalla Corte penale internazionale dell'Aia nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. (segue) (Kiu)