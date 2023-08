Roma: ladri fanno razzie tra i turisti in centro, carabinieri arrestano 13 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I luoghi maggiormente frequentati dai turisti a Roma, soprattutto in questo particolare periodo di vacanze, costituisco per ladri e scippatori, un ricco terreno di “caccia”. LO sanno bene i carabinieri che hanno concentrato nel centro storico, a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro, i controlli più capillari. I risultati non si sono fatti attendere dato che in poche ore hanno arrestato 13 persone, gravemente indiziate di furto aggravato. Le prime manette sono scattate, neanche a dirlo, nella nei pressi della stazione Termini dove, in due diverse attività, i militari della stazione Scalo Termini sono riusciti ad arrestare tre persone. Nel primo caso un carabiniere donna libera dal servizio e in abiti civili, ha sorpreso due cittadini romeni, di 42 e 49 anni, mentre stavano asportando il cellulare e il portafogli a un turista francese, che attendeva l’arrivo del convoglio presso la fermata della metropolitana. Vista la scena, la militare, da sola, ha immediatamente arrestato i due uomini e chiesto l’intervento dei colleghi, con i quali ha recuperato e restituito la refurtiva. (segue) (Rer)