Roma: ladri fanno razzie tra i turisti in centro, carabinieri arrestano 13 persone (2)

- Poco dopo, gli stessi carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino colombiano di 23 anni, bloccato subito dopo aver asportato tre confezioni di profumi in un negozio dello scalo ferroviario, occultandoli nel suo marsupio. In via del Corso, l’intervento dei carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina ha permesso di arrestare una cittadina cilena di 36 anni, accompagnata da una minore, vista nell’atto di asportare il portafogli di una turista ucraina, che si trovava all’interno di un negozio di abbigliamento intenta a fare shopping. (segue) (Rer)