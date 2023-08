Roma: ladri fanno razzie tra i turisti in centro, carabinieri arrestano 13 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Lavatore, invece, gli stessi militari hanno arrestato un uomo di 49 anni e una ragazza di 20 anni, sorpresi mentre si impossessavano con destrezza il portafogli di una turista 68enne romena, con all’interno documenti e carte di credito. In un altro episodio sempre in una delle fermate della metropolitana, questa volta Colosseo, i carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino romeno di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso, mentre rubava il portafogli a una turista francese di 43 anni. I militari una volta bloccato il giovane sono riusciti a recuperare e restituire il portafogli alla vittima. (segue) (Rer)