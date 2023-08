Roma: ladri fanno razzie tra i turisti in centro, carabinieri arrestano 13 persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via di Tor Vergata, i carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in flagranza, tre persone di età compresa tra i 27 e i 46 anni, di nazionalità cilena, sorpresi, mentre cercavano di darsi alla fuga, dopo aver rubato da un negozio di elettronica di un centro commerciale, prodotti hi-tech dal valore complessivo di circa mille euro. I Carabinieri li hanno bloccati e hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al responsabile del punto vendita. In via Amedeo Cancelli, i militari del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 27 anni, sorpreso mentre tentava di portare via un cellulare custodito all’interno di un’autovettura in sosta, forzando lo sportello. Alla vista dei militari l’uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai Carabinieri. (segue) (Rer)