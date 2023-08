Roma: ladri fanno razzie tra i turisti in centro, carabinieri arrestano 13 persone (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro intervento dell’Arma è servito, in Piazza Celimontana, ad arrestare un cittadino di origini bosniache di 18 anni, domiciliato nel campo nomadi di Roma Castel Romano. In particolare, il giovane è stato sorpreso all’interno di un camper in sosta, di proprietà di un turista francese, mentre rovistava al suo interno, dopo aver forzato un oblò. Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)