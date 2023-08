Ungheria-Turkmenistan: Orban riceve presidente Berdimuhamedov, espandere partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban ha incontrato il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov che si trova in visita di lavoro a Budapest. "Durante l'incontro, le parti hanno discusso dell'espansione del partenariato turkmeno-ungherese in una serie di settori. Particolare attenzione è stata prestata allo sviluppo dell'interazione nei settori politico-diplomatici, energetico, industriale e dei trasporti-comunicazioni, nonché nel campo dello sport", si legge in una nota pubblicata dall'agenzia turkmena “Tdh”. L'impegno dei due Paesi a favore di un'ulteriore rafforzamento di un partenariato reciprocamente vantaggioso era stato confermato durante i colloqui tenutisi il 9 giugno di quest'anno tra il presidente Berdimuhamedov e il primo ministro Orban, che aveva effettuato una visita ufficiale ad Ashgabat.(Vap)