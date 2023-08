Ungheria-Serbia: Orban riceve Vucic, rafforzare rapporti, focus su integrazione Ue e migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul suo profilo Instagram, il presidente serbo Vucic ha detto oggi che ogni incontro con il premier ungherese Orban, che considera un amico, è eccezionale, ma che l'incontro di oggi ha anche un simbolismo speciale. "Oggi si celebra la grande festa ungherese, Santo Stefano, la cui vita, origine e ruolo storico in tempi difficili, ha segnato in modo permanente queste aree e ha gettato le basi della sovranità ungherese, nonché opportunità regionali", ha detto Vucic dopo il loro incontro nel monastero carmelitano. Il capo dello Stato serbo ha sottolineato che questo è il motivo per cui l'incontro di oggi è stato particolarmente speciale, ha ringraziato Orban per il grande onore e si è congratulato con il primo ministro e il popolo ungherese per la festività. (Vap)