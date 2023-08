Sicurezza: Mit, più di 3.500 controlli su laghi Garda e Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Con i presidi fissi della Guardia Costiera, l’ultimo in ordine di tempo istituito sul lago Maggiore e voluto fortemente dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’operazione Mare Sicuro 2023 continua anche negli specchi d’acqua dolce. Ad oggi - si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dopo due mesi di attività sui laghi Garda e Maggiore sono stati effettuati 3.532 controlli. In media circa 11 su 100 imbarcazioni fermate hanno violato le norme sulla sicurezza della navigazione o stavano pescando abusivamente: sono state elevate 401 sanzioni. Sono state soccorse 100 imbarcazioni in difficoltà e salvate 349 persone. (Rin)