Roma: scippo a turista, interviene carabiniere donna libera da servizio e arresta due ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libera dal servizio e in abiti civili non ha avuto remore ad affrontare da sola due uomini e ad arrestarli. Si tratta di una donna carabinieri che, come centinaia di altre persone era in Metro nella stazione di Roma Termini, quando ha notato due cittadini romeni, di 42 e 49 anni, che rubavano il cellulare e il portafogli a un turista francese, che attendeva l’arrivo del convoglio presso la fermata della metropolitana. Vista la scena, la militare, da sola, è intervenuta e ha immediatamente fermato e arrestato i due uomini chiedendo l’intervento dei colleghi, con i quali ha recuperato e restituito la refurtiva.(Rer)