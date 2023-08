Femminicidio: Roccella, esiste una corsia veloce per norme contro il fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelerare la lotta alla violenza sulle donne anche esortando i parlamentari ad approvare il ddl ora all’esame della commissione Giustizia “in sede redigente”, e quindi con tempi molto più stretti rispetto all’iter ordinario delle leggi. E prevedendo - inoltre - l’obbligatorietà della formazione per magistrati e operatori che combattono i reati del Codice rosso. In un’intervista a “Il Messaggero”, la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità spiega che “il governo ha preso a cuore” il dramma dei femminicidi, “ad esempio aumentando di un terzo i fondi per il piano anti-violenza e quindi anche per i centri e le case rifugio”. Inoltre all’inizio dell’estate “abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge molto importante perché penso che possa davvero salvare vite. È un provvedimento che punta fortemente sulla prevenzione, rafforzando le misure cautelari, dall’ammonimento al braccialetto elettronico, prevedendo l’arresto in flagranza differita, fissando tempi rapidi e stringenti per la valutazione del rischio da parte dei magistrati e di conseguenza per l’adozione rapida delle misure cautelari. È un pacchetto robusto che mira a interrompere il ciclo della violenza fin dai primi segnali, prima che accada l’irreparabile”, spiega la ministra. (segue) (Rin)