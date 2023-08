Femminicidio: Roccella, esiste una corsia veloce per norme contro il fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui tempi di approvazione Roccella aggiunge: “Il provvedimento è già stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera. È un ddl e non un decreto proprio perché vorremmo su questo tema la massima condivisione. Se tutti davvero concordiamo sull’urgenza, il Parlamento potrebbe per esempio decidere per l’iter cosiddetto redigente, molto più rapido delle procedure normali. Sarebbe un segnale importante se le forze politiche decidessero tutte insieme di procedere in questo modo”. Infine, la specializzazione del personale che tratta i casi di violenza, “è fondamentale” per il ministro, “ma la formazione, su cui stiamo lavorando, richiede tempo. Per questo nel ddl abbiamo previsto che i casi di violenza vengano assegnati ai magistrati che si siano già occupati della materia, per favorire la specializzazione fin da subito”. Formazione che andrebbe resa obbligatoria. "Certo. In alcuni casi, però, le leggi esistono ma sono inattuate. Penso ad esempio all’articolo del Codice rosso relativo alla formazione degli operatori di polizia. Se finora ci siamo concentrati soprattutto sul rafforzamento delle norme, la formazione è la nostra prossima priorità", conclude. (Rin)