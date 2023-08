Roma: picchia per rubarle sodi con cui comprare droga, arrestato 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali sono i reati contestati ad un 41enne italiano arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ardea. Alcune sere fa, i vicini di una donna che abita in un appartamento in Ardea, località Marina Tor San Lorenzo, hanno sentito urla, richieste di aiuto e hanno chiamato i carabinieri. I militari giunti sul posto hanno notato un uomo affacciato al balcone che, alla vista della macchina d'ordinanza, è rientrato in casa precipitosamente e ha spento tutte le luci. I carabinieri, insospettiti, si sono diretti alla porta d’ingresso, dove nessuno apriva, costringendo così i militari ad introdursi nell’abitazione attraverso una finestra e hanno trovato una donna di 47 anni, sdraiata sul letto con un vistoso ematoma all'occhio destro, vari lividi, graffi sulle braccia e con difficoltà respiratorie. (segue) (Rer)