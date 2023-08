Ue: Renzi, serve una politica di centro, noi diversi da governo di destra e campolargo di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi Meloni ha fatto la bella addormentata nel bosco: a svegliarla non sarà un bacio del principe azzurro, ma un foglio Excel della Ragioneria", pronostica l'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia viva, che in un'intervista a "La Repubblica" annuncia formalmente il nome che ha in testa per le Europee: "Useremo il Centro". Iv userà "il Centro per le Europee perché l'Europa si governa al centro. Guardi in Spagna: la differenza la fanno i nostri amici baschi. Lo stesso avverrà per le istituzioni europee: altro che Vox e Le Pen, servirà il centro". Sulle possibili uscite Renzi commenta: "Vedremo se chi ha paura della democrazia interna andrà via prima del congresso. Ma arriveranno altri, a breve. Se poi il Centro farà un bel risultato saremo attrattivi per i delusi di 'Forse Italia' e per chi nel Pd non può stare con Schlein. La leadership, definiamola così, di Elly è l'opposto del riformismo. La sinistra vince solo se guarda al centro: in America si è vinto con Clinton, Obama e Biden, non con Sanders e Ocasio-Cortez. Nel Regno Unito si è vinto con Blair e si vincerà con Starmer non con Corbyn. Finché il Pd sarà così a sinistra e la destra sarà così sovranista ci saranno spazi enormi per un nuovo centro", sottolinea. (segue) (Rin)