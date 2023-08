Ue: Renzi, serve una politica di centro, noi diversi da governo di destra e campolargo di sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Meloni e le promesse elettorali, Renzi spiega: "Ha vinto le elezioni con la coerenza ma governa con l'incoerenza. Ha detto basta accise e le ha aumentate. Ha detto blocco navale e gli sbarchi sono raddoppiati. Ha detto 'cambierò l'Europa' e l'Europa ha cambiato lei. La Giorgia dei video di un anno fa attaccherebbe tutti i giorni la Meloni di oggi". Secondo l'ex premier Forza Italia "sopravvive se trova un leader, ma non ne vedo. Con Berlusconi era Forza Italia, con Tajani è forse Italia. Sulle banche Tajani dice: 'Bisognava fare il decreto a mercati chiusi'. Doveva dirlo in Cdm, non alla Versiliana. Ha dimostrato debolezza e aperto sospetti su cui dovrebbe intervenire la Consob". Infine Renzi smentisce di aver avuto contatti con Marina e Luigi Berlusconi. "Il mio rapporto con Silvio Berlusconi è stato un rapporto umano. Ero tra i pochi nel centrosinistra a non odiarlo. Non ci siamo accordati sul Quirinale, non ha votato la fiducia al mio governo e appena ha potuto mi ha mandato via da Chigi. Ma ha sempre goduto del mio rispetto. E io del suo. I retroscena di oggi sono falsi: non ho mai discusso di politica con i figli di Berlusconi. Auguro naturalmente ogni successo a Mondadori, Mediaset e Mediolanum", conclude. (Rin)