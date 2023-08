Russia: incendio in deposito di un centro spedizioni a Podolsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in un magazzino situato a Podolsk, alla periferia di Mosca. Secondo quanto riferiscono i media russi, il rogo è divampato in un deposito del centro di spedizioni Ozon e si è esteso per almeno 375 metri quadrati. Il focolaio principale sarebbe situato al centro del magazzino e i vigili del fuoco al momento non riuscirebbero a raggiungerlo. Tutti i dipendenti del punto di raccolta sono stati evacuati mentre un elicottero sta operando sul posto per aiutare i vigili del fuoco. (Rum)