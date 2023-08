Viterbo: furti di cellulari in centro, due uomini denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati denunciati, in due diversi casi, dai carabinieri di Viterbo per aver rubato telefoni cellulari approfittandosi di un momento di distrazione dei proprietari. Il primo caso ha visto protagonista un 31enne di Viterbo identificato dai militari quale responsabile del furto di un cellulare in un negozio di articoli per la casa del centro storico. In un secondo caso un 42enne campano è stato denunciato per la ricettazione di cellulare sottratto in un bar non lontano. In entrambi i casi i telefoni erano stati lasciati momentaneamente su arredi dei locali, per essere poi rapidamente trafugati. I carabinieri della sezione Radiomobile in pattuglia, supportati dai colleghi della Questura, hanno fermato i due e perquisiti in piazza Martiri D'Ungheria, trovandoli in possesso dei telefoni rubati. Gli accertamenti sono stati confortati da apparati di videosorveglianza della zona. La refurtiva è stata affidata ai proprietari.(Rer)