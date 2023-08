Niger: generale Tchiani, transizione di tre anni prima del ritorno di un governo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Abdourahmane Tchiani, alla guida della giunta militare al potere in Niger dal colpo di stato del 26 luglio, ha proposto un periodo di transizione di tre anni prima del ritorno di un governo civile. Ne ha parlato in un discorso televisivo di 12 minuti pronunciato nella serata di ieri, dopo la visita di una delegazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). Il generale non ha fornito dettagli, ma ha detto che i principi della transizione saranno decisi entro 30 giorni. Ha detto, inoltre, che il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, ovvero la giunta da lui guidata, e il popolo nigerino non vogliono la guerra e sono aperti al dialogo e ha avvertito la Cedeao che un intervento militare non sarebbe una passeggiata. Inoltre ha accusato il blocco regionale di aver imposto sanzioni “illegali” e “disumane”. Tchiani, tuttavia, si è detto convinto della possibilità di lavorare insieme nell’interesse di tutti per trovare una via d’uscita dalla crisi. (segue) (Res)