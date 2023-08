Niger: generale Tchiani, transizione di tre anni prima del ritorno di un governo civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione è stata inviata per colloqui con la giunta finalizzati a evitare l’intervento militare minacciato dalla stessa Cedeao. L’organizzazione ha convocato una riunione straordinaria del Comitato dei capi di Stato maggiore della Difesa il 17 e 18 agosto ad Accra, in Ghana, al termine della quale il commissario per gli Affari politici e la sicurezza, Abdel-Fatau Musah, ha dichiarato che la Cedeao è pronta a intervenire militarmente, anche se la porta del dialogo non è chiusa e l’opzione militare non è quella preferita. Mali e Burkina Faso, membri sospesi del gruppo dopo l’insediamento di governi golpisti, contrari all’intervento, sono pronti ad aiutare la giunta nigerina: secondo diversi media avrebbero già schierato velivoli militari in Niger. (segue) (Res)