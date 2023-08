Niger: generale Tchiani, transizione di tre anni prima del ritorno di un governo civile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati della Cedeao sono ripartiti dopo una breve permanenza a Niamey, accompagnata da voci non confermate circolate su account “social” di un “ammutinamento” contro Tchiani da parte delle guardie presidenziali, dopo una protesta per il mancato pagamento degli stipendi. Nelle stesse ore migliaia di giovani si presentavano nel principale stadio della capitale nigerina per rispondere all’appello della giunta ad arruolare volontari in vista di un possibile intervento militare della Cedeao. La Cedeao non ha rilasciato note ufficiali al momento sull’incontro con Tchiani o altri rappresentanti della giunta, ma il capodelegazione, il nigeriano Abdulsalami Abubakar, ha fatto sapere di aver incontrato il presidente nigerino deposto, Mohamed Bazoum, che si trova agli arresti domiciliari (segue) (Res)