Roma: donna ubriaca causa fermo del bus, denunciata per interruzione pubblico servizio

- Una donna di 32 anni, cittadina peruviana, è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Questa notte, poco prima delle 2, il conducente del bus della linea 38, ha dovuto fermare il mezzo pubblico in corso Trieste, Angolo via Gorizia e allertare il 112. La donna in stato di ebbrezza alcolica era in forte stato di agitazione. I carabinieri, insieme agli operatori del 118 l'hanno soccorsa ma anche denunciata. Il mezzo è ripartito dopo circa 30 minuti di fermo. (Rer)