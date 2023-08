Viabilità: Aspi, su A4 chiusura notturna tratto Melegnano-Lodi verso Bologna per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica del ponte sul fiume Lambro, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e Lodi, verso Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "San Zenone ovest", situata nel suddetto tratto e chiuso anche il ramo di allacciamento dalla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Melegnano, percorrere la SP17 e la SP235, per rientrare sulla A1 alla stazione di Lodi.(Com)