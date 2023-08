Irlanda del Nord: arrestato uomo in possesso documenti erroneamente resi pubblici da polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 50 anni, cittadino dell'Irlanda del Nord, è stato accusato di possesso illegale di documenti della polizia. Secondo quanto riferisce l'emittente “Bbc”, i documenti in questione sarebbero alcuni di quelli pubblicati online dalla polizia nordirlandese undici giorni fa. In quell'occasione, a causa di un errore tecnico, i dettagli su 10 mila dipendenti delle forze di polizia sono stati resi pubblici e l'uomo in questione avrebbe attinto a questi materiali per scopi terroristici. Il 50enne sarà chiamato a presentarsi dinnanzi al tribunale di Coleraine domani. I dati pubblicati erroneamente sul sito web della polizia erano stati rimossi dopo poco tempo, ma le forze di sicurezza ritengono che l'elenco sarebbe finito nelle mani di gruppi repubblicani dissidenti potenzialmente legati al gruppo terroristico Nuova Ira. (Rel)