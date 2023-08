Business news: Algeria, dinaro acquista valore rispetto al dollaro negli ultimi 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moneta algerina ha acquistato valore rispetto al dollaro statunitense nel corso dell'ultimo anno, apprezzandosi in media di circa 10,36 dinari da giugno 2022 ad oggi. In particolare, il ministero delle Finanze dell’Algeria ha specificato che il tasso di cambio del dinaro algerino è passato dai 145,8 dinari per dollaro Usa di giugno 2022 ai 135,44 dinari per dollaro ad aprile scorso, mantenendo ad oggi lo stesso cambio. Secondo il quotidiano algerino “Echorouk”, quest’aumento è dovuto a fattori interni ed esterni, in particolare all’aumento delle esportazioni totali dell'Algeria, comprese quelle di petrolio e gas e quelle al di fuori del settore degli idrocarburi. Anche il miglioramento degli indicatori della bilancia commerciale algerina ha svolto un ruolo importante nella ripresa del dinaro, secondo “Echorouk”. (Ala)