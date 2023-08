Russia: ministero Difesa, sventato attacco drone ucraino contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sventato nella notte un tentativo delle forze di Kiev di compiere un attacco terroristico con l'aiuto di un drone contro alcuni obiettivi ubicati a Mosca e nella regione limitrofa della capitale russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa. "Il 20 agosto, verso le 4 ora di Mosca (le 3 in Italia), è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con un drone aereo contro obiettivi ubicati a Mosca e nella regione di Mosca", si legge nel comunicato del dicastero russo. Le forze di difesa aerea hanno individuato un drone che sorvolava il distretto di Stupinskij, nella regione di Mosca, ed era diretto verso la capitale russa. L'aeromobile è stato soppresso grazie a strumenti di guerra elettronica e, avendo perso il controllo, si è schiantato in un'area deserta senza provocare vittime o danni materiali. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha affermato che nella notte è stato effettuato un tentativo di pilotare un drone verso Mosca in direzione sud e che il velivolo era stato abbattuto dalle forze di difesa aerea. Mentre erano in corso le operazioni volte ad abbattere l'aeromobile senza pilota, gli aeroporti Domodedovo e Vnukovo della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi per evitare che l'attacco potesse provocare danni maggiori.(Rum)