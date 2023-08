Business news: Onu, consegnati in Sudan oltre 44 mila tonnellate di aiuti in tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre mesi, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha consegnato oltre 44 mila tonnellate di assistenza umanitaria al Darfur orientale, a Khartum, al Kordofan ed altri Stati sudanesi coinvolti nel conflitto. Lo riferisce Ocha in un comunicato, spiegando di aver facilitato nel periodo indicato il movimento di oltre 1.000 camion per il trasporto degli aiuti. L'ufficio aggiunge che il 14 agosto un convoglio umanitario proveniente da Port Sudan è arrivato nella capitale del Darfur orientale, Ad Du-ayn, trasportando cibo e forniture mediche, nonché acqua, servizi igienici e forniture igieniche. Articoli che sono stati forniti dall'Unicef e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e serviranno a sostenere le persone sfollate a causa del conflitto e le comunità che le ospitano. Alcuni dei camion di questo convoglio erano diretti a Nyala, la capitale del Sud Darfur, ma al momento gli scontri in quella zona stanno ostacolando la consegna di aiuti umanitari. (Res)