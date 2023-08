Francia: ancora troppo inquinamento nella Senna, salta il terzo evento pre olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara di nuoto di un triathlon prevista oggi nella Senna, il fiume di Parigi, è stata annullata a causa dell'inquinamento. Lo hanno annunciato gli organizzatori, sollevando ulteriori dubbi sullo svolgimento delle gare nel fiume della capitale francese durante le Olimpiadi che si terranno nel 2024. Il triathlon a staffetta mista è il terzo evento di prova pre-olimpico annullato a causa di un numero eccessivo di batteri E. coli presenti nell'acqua, ma gli organizzatori insistono che la Senna sarà in grado di ospitare eventi il prossimo anno. Il triathlon è stato modificato in un duathlon, che prevede solo gare di ciclismo e corsa, dopo che le analisi della qualità dell'acqua non hanno offerto le "garanzie necessarie", hanno riferito il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi e l'organo di governo del World Triathlon. La stessa soluzione è stata effettuata ieri per un test di para-triathlon, mentre la Coppa del mondo di nuoto in acque libere è stata cancellata del tutto all'inizio di questo mese. "Non c'è soluzione per spostare l'evento, il triathlon e il nuoto in acque libere si terranno nella Senna il prossimo anno", ha insistito l'organizzazione. (Frp)