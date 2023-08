Aerospazio: Roscosmos, navicella Progress MS-24 pronta per il lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il razzo Soyuz-2.1a, che condurrà la navicella spaziale Progress MS-24 alla Stazione spaziale internazionale, è stato posizionato sulla rampa di lancio nel cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan. Secondo quanto annunciato da Roskosmos, l'ente spaziale russo, la nave trasferirà sulla Stazione intermediari circa 2,5 tonnellate di carico: 500 chilogrammi di carburante per il rifornimento della stazione; 420 chilogrammi di acqua potabile, oltre a oltre 1,5 tonnellate di attrezzature e strumenti, vestiti e cibo per l'equipaggio. Il lancio è previsto per mercoledì 23 agosto, alle 4:08 ora di Mosca (le 3:08 in Italia). (Rum)