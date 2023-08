Ucraina: intelligence britannica, forze di Kiev usano S-200 come missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe convertire i missili antiaerei S-200 e usarli come missili balistici a terra. Lo ha riferito il profilo X (ex Twitter) del ministero della Difesa britannico che riporta il rapporto dell'intelligence. Secondo i servizi segreti britannici, le autorità della Russia hanno iniziato a fare pressione sulle forze aerospaziali russe, in particolare sul capo di Stato maggiore, il colonnello generale Viktor Afzalov. Tali pressioni riguardano la necessità di rafforzare i sistemi di difesa aerea nella Russia occidentale, dove gli attacchi effettuati grazie all'uso di droni sono diventati sempre più frequenti. "Gli attacchi in profondità all'interno del territorio della Russia sono strategicamente importanti, poiché il presidente (russo Vladimir) Putin ha quasi certamente invaso l'Ucraina, supponendo che ciò avrebbe avuto uno scarso impatto diretto sui russi", ha riferito l'intelligence. L'intelligence britannica si sottolinea che i droni hanno iniziato a volare regolarmente a Mosca, così come le segnalazioni di attacchi condotti con missili S-200 sono diventate più frequenti. "Quest'arma dell'era sovietica, del peso di 7,5 tonnellate e lunga 11 metri, è stata rimossa dall'arsenale ucraino per la difesa aerea. Tuttavia, ora è apparentemente utilizzata come missile balistico a terra", suggerisce l'intelligence. (Kiu)